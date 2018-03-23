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بالفيديو.. عضوان الأحمري يحرج صحفي قطري بردود قاسية

بالفيديو.. عضوان الأحمري يحرج صحفي قطري بردود قاسية
طلال الضوي(صدى):

تعرض الصحفي القطري صالح غريب ، لتعليقات محرجة من الإعلامي عضوان الأحمري ، بعدما حاول التهرب من الإجابة عن بعض الأسئلة وتمرير بعض المعلومات ، خلال اللقاء الذي أجري مع قناة ” بي بي سي ” .

وحول قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها الدوحة ، وجه ” الاحمري ” سؤالًا للصحفي القطري ، محاولًا أن يعرف ما الإجراءات التي تم اتخاذها مع الأسماء التي صنفت على أنها إرهابية ، وهل تم اعتقالها أم لا ، إلا أن ” غريب ” لم يتمكن من الإجابة عن السؤال لافتًا إلى أنه لا يعلم شيئًا عن ما تم اتباعه معهم .

وخلال حديث الصحفي القطري عن القائمة الإرهابية ، تعرض إلى سقطة محرجة بقوله عن أحد الأسماء الأستاذ عبدالرحمن النعيمي ، ليرد عليه عضوان الأحمري قائلًا ” كيف تصنفه الدولة على أنه إرهابيًا ومطلوب منذ سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتقول أنه أستاذ ؟ ” .

وتوضيحًا للمزيد من التناقض ، أكد صالح غريب ، إن السلطات القطرية مستعدة للجلوس وإظهار حسن النية وبحث المشكلات والمطالب مع دول المقاطعة العربية ، إلا أن أمراء الدول العربية الأخرى يحاولون تأجيل الجلسة في مؤتمر ” كامب ديفيد ” .

وردًا على قوله ؛ وجه الإعلامي السعودي ، سؤالًا حول إمكانية أن يأتي تميم إلى الرياض للقاء الملك سلمان وحل الأزمة ، ليراوغ القطري كاشفًا عن أكاذيب وتناقضات واضحة ، بأن حل الأزمة سيكون في الكويت ، لأنها هي التي بادرت بالبحث عن الصلح ، وليست المملكة ، ليضحك ” الأحمري ” مستفزًا الإعلامي القطري الذي بدأ صوته يعلوا موضحًا ضعف موقفه وذلة اللسان التي أفصحت عن تناقض أقواله حول سعي قطر المبادرة بالحل .

وفي محاولة من الصحفي القطري صالح غريب ، وصف دول المقاطعة العربية بدول الحصار ، وجه عضوان الأحمري سؤالًا إلى القطري قائلًا ” هل تعاني قطر مما تعاني منه غزة ليطلق عليه حصارًا ؟ ” ، ليفاجئه رد ينم عن ضعف الكاتب القطري الذي قال ” الدوحة تعاني أكثر من غزة في موضوع الحصار ” ، وهو الأمر الذي يبتعد كل البعد عن العقلانية ليعاود ” الأحمري ” الضحك من جديد ساخرًا من الحقائق التي تنكشف على الهواء والتي لم يتمكن الصحفي القطري من التغطية عليها .

 

 


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