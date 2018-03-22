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بالفيديو.. إنقاذ رجل حاول الانتحار داخل البرلمان الهولندي

بالفيديو.. إنقاذ رجل حاول الانتحار داخل البرلمان الهولندي
أمستردام(صدى):

حاول رجل أن ينتحر ، بإلقاء نفسه من أعلى منصة داخل البرلمان الهولندي ، رابطًا عنقه بحبل ومن ثم تدلى منه ، وذلك خلال انعقاد جلسة لمناقشة السماح بتداول الحشيش .

ونجا الرجل الستيني ، بعدما تلقى إسعافات أولية ، حيث أوضحت الشرطة ، أن حالته استقرت بعدما سقط على مقاعد الأعضاء التي كانت شبه خالية ، ومن ثم نقل في وقت لاحق من البرلمان على نقالة طبية إلى المستشفى .

ووفقًا لشهود عيان ، فإن الرجل كان يتجول في المبنى مضطربًا ، قبل أن يعقد رباطًا حول حاجز المنصة المرتفعة ، ثم يقفز داخل القاعة .

واتضح بعد البحث والتحري ، أن الرجل هو ناشط سبق له الاعتصام لأسابيع طويلة أمام البرلمان ، محتجًا على تشريع تداول الحشيش والماريجوانا واستخدامهم .

 

 


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