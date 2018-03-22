وزارة المالية: تشكيل لجنة لحصر وسداد مطالبات القطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

فتحت وزارة المالية البوابة الإلكترونية الخاصة بحصر المطالبات المالية للقطاع الخاص، عبر منصة ” اعتماد ” ، مرة أخرى وأهابت بالجميع رفع مطالباتهم وتحديث بياناتهم من خلالها في أقرب وقت ممكن مع كامل المعلومات المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال للاستماع إلى تطلعات القطاع الخاص والتحديات التي يواجهها، بتشكيل لجنة تقوم بحصر وسداد مطالبات القطاع الخاص وإيجاد الآليات الفاعلة ومعالجتها.