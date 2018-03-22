” القحطاني ” يصدر قرار بإنشاء كلية للأمن السيبراني

علي القحطاني (صدى):

قرر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبدالله القحطاني، إنشاء كلية تختص بالأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتكليف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي عميداً للكلية.

ويأتي ذلك بناء على رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع معرفي وتقني ينافس الدول العالمية المتقدمة في الإبداع التقني المعلوماتي والرياضات الذهنية وبالأخص في مجال السايبر والبرمجة.

وقال رئيس الاتحاد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تسعى إلى تمكين المملكة العربية السعودية وتحفيز شبابها في صناعة طاقات احترافية بإبداعات تقنية ذات قيمة عالية ومبتكرة في كل المجالات منها مجال السايبر والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن مبادرة إنشاء كلية متقدمة ومتخصصة بهذه العلوم، هي إسهام بسيط من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة لتحقيق أهداف رؤية 2030.