ترامب يكشف رغبته في ضرب نائب ” أوباما “

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنه كان ينوي أن يوسع نائب الرئيس الأمريكي السابق ، جو بايدن ، ضربًا ، حتى يضطر أن يبكي .

وأشار ” ترامب ” إلى ذلك ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ردًا على تصريحات ” بايدن التي ذكر فيها أن ترامب لو كان زميله لأوسعه ضربًا .

وقال الرئيس الأمريكي ردًا عليه ” جو بايدن المجنون يحاول أن يجعل من نفسه رجلا قويًا ولكنه في الواقع ضعيف عقليًا وجسديًا ومع ذلك يهددني للمرة الثانية بالاعتداء الجسدي. هو لا يعرفني ولكنه كان سيسقط بسرعة وبقوة ليبكي طوال الوقت. لا تهدد الناس ياجو ” .