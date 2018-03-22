انتهاء تأهيل بئر زمزم وإعادة صحن المطاف لوضعه الطبيعي

نايف السالم(صدى):

استكملت إمارة منطقة مكة المكرمة, ووزارة المالية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين, الاستعدادات النهائية لافتتاح صحن المطاف في المسجد الحرام بشكله النهائي, بعد الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي إنجاز هذا المشروع الحيوي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذي شرّف وزارة المالية بتنفيذ المشروع, وكان مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية قد باشر العمل عليه مع بداية شهر صفر من العام الحالي, بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والانتهاء منه بمدة تقل عن ستة أشهر على الرغم من التحديات الكبيرة لتنفيذ المشروع بسبب موقعه الحساس في صحن المطاف.

كما أنه تم استخدام أفضل الوسائل التقنية الحديثة التي خصصت لهذا المشروع, مما يؤكد التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم برعاية وتطوير الحرمين الشريفين والشعائر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن.

وقد أولى المشروع اهتماماً كبيراً بسلامة ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزائرين وأيضاً العاملين في المشروع حيث لم تسجل أي إصابة خلال مدة المشروع.