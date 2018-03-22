معلم يعتدي على طالب بعد أن طلب الذهاب لدورة المياه

أبوظبي(صدى):

استغنت مدرسة خاصة في دبي، عن خدمات معلّم يحمل جنسية دولة أجنبية، بسبب اعتدائه على طالب في الصف السابع، ونتج عن ذلك خدوش في وجه الطالب، وإصابته بحالة من الغثيان والاضطراب النفسي.

وقالت مديرة المدرسة، كريستين سيموندس: إن واقعة حدثت بين عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة وطالب في الصف السابع، يوم 27 من فبراير الماضي، ونتيجة لذلك تم فصل المعلّم مؤقتاً، في انتظار التحقيق ثم الفصل نهائياً.

وأضافت: تم إلغاء إقامة المعلّم على الفور، وتسفيره خارج الدولة، فيما يستمر الطالب الذي وقع معه الحادث في المدرسة، ووضعه على ما يرام.

وتابعت أن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات بشكل فوري، وتم التعامل مع القضية بما يتماشى مع توقعات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وقالت ولية أمر طالبة تدرس مع الطالب الذي وقع عليه الاعتداء في الصف نفسه: أخبرتني ابنتي التي وصلت منهارة في ذلك اليوم، بأن زميلها طلب من المعلم السماح له بالذهاب إلى دورة المياه، لكن الأخير رفض، فحاول الطالب فتح الباب دون إذن المعلم، لأنه لم يستطع أن يتمكن من السيطرة على نفسه، وعندما أمسك المعلم بيد الطالب، حاول الأخير إزاحتها، حتى يتمكن من الخروج، إلا أن المعلم خنقه وضغط بقوة على عنقه، ثم ركض بعض الطلبة والمعلمين إلى الصف لإبعاد المعلم عن الطالب.