جامعة الأميرة نورة تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأميرة, نورة بنت عبدالرحمن, عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس فأدنى، في عدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف وفق مسميات التالية:

الوظائف الرجالية:

– مهندس كهربائي ” المرتبة التاسعة ” .

– مهندس ميكانيكي ” المرتبة التاسعة ” .

– مهندس ميكانيكي ” المرتبة الثامنة ” .

– مهندس مدني مساعد ” المرتبة السابعة ” .

– مهندس ميكانيكي مساعد ” المرتبة السابعة ” .

– باحث قانوني مساعد ” المرتبة السادسة ” .

– موزع بريد ” المرتبة الأولى ” .

الوظائف النسائية:

– مهندس معماري مساعد ” المرتبة السابعة ” .

– مهندس كهربائي مساعد ” المرتبة السابعة ” .

– أمين مكتبة ” المرتبة السادسة ” .

– باحث قانوني مساعد ” المرتبة السادسة ” .

– موزع بريد ” المرتبة الأولى ” .

وأبرزت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

1. أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الجامعة.

3. يحق لموظفي الجامعة ممن هم على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين العام بشروط.

من جانبها أوضحت أنه على الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف, ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، اضغط (هنا)