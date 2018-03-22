” الجابر ” يكشف أسباب احتراف اللاعبين في الخارج

طلال الغامدي(صدى):

أكد المدرب سامي الجابر ، أسطورة الهلال والمنتخب الوطني سابقًا ، إن السبب الرئيسي لاحتراف عدد كبير من اللاعبين في الخارج ، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم ، يأتي لأن الدوري السعودي لا يملك ما يكفي من القوة لإعداد اللاعبين إلى بطولة كبيرة مثل المونديال .

وأشار ” الجابر ” خلال تصريحاته ، إلى أن هناك 9 لاعبين انضموا إلى أندية إسبانية ، تنافس في الدرجتين الأولى والثانية ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ، بدعم من هيئة الرياضة ، واتحاد كرة القدم ، لتطويرهم جيدًا قبل البطولة .

وأوضح مدرب الهلال السابق ، إلى أن الفكرة تحتاج لمزيد من الوقت ، للتحقق من مدى فائدتها في كأس العالم ، مضيفًا ” بالتأكيد كان من الأفضل أن يشارك اللاعبون مع أنديتهم هناك في إسبانيا ، لكن الأمر حاليًا بيد المدرب بيتزي للوقوف على مستوياتهم في المباريات الودية ” .