بالفيديو.. سيارة سيدان تنقل ثورا ضخما بطريقة غريبة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مثير للجدل ، لسيارة تنقل ثور ضخم بطريقة غريبة .
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو ، حيث تسير سيارة من نوع ” سيدان ” على الطريق ، وهي حاملة لثور ضخم في الجزء الخلفي منها ، ونزع باب السيارة ليتمكن الثور من الخروج برأسه عن المركبة .
#فيديو | نقل ثور ضخم في سيارة سيدان بطريقة غريبة. pic.twitter.com/KqzcAN6SHe
— هاشتاق الخليج العربي (@HashAGCC) ٢٢ مارس، ٢٠١٨
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 47 دقيقة
فورد ههههههههههههههههه
الحربي[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ 21 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، ماهي مُصِيبَة إلا مصيبتين 😂😂🐃⬅️🚘 ⬇️
1- المصيبة الأولى هِي سيارة (( الفورد )) حَيْث السمعة السيئة والحوادث اللي لَهَا أول لكنّ مالها تالي 💥
ونقله للثور المصيبة 🐃 😂😂😂 أكبر مصيبة 😂😂😂
2- الثور وَمَا أدراك ما الثور 🐃😂😂😂 هَذَا الكائن المظلوم والمهضومة حقوقه في حَق العَيْش الكريم 😂
ففي مملكة إسبانيا 🇪🇸 ثار ⬅️ هَذَا الثور علَى جَمِيع البشر ؛ بِسَبَب إستفزاز الإسبان 🇪🇸له في حلبات التسلية
العنجهيّة ورَفع الرايات الحمراء 🚩 حتّى جن جنونه وأصبح هائجا لايمكن ترويضه 😂😂😂
الصورة معبّرة جداً ؛ ثَوْر بشري 😂 يحمل ثورا هائجا علَى الطرقات وبمركبة نقل مخالفة لوسائل نقل الحيوانات
وَعَلَى سيارة مشبوهة من بَيْن جَمِيع أنواع السّيّارات 😂😂😂 فلاعجب.
مع وافر المحبة .