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بالفيديو.. سيارة سيدان تنقل ثورا ضخما بطريقة غريبة

بالفيديو.. سيارة سيدان تنقل ثورا ضخما بطريقة غريبة
نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مثير للجدل ، لسيارة تنقل ثور ضخم بطريقة غريبة .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو ، حيث تسير سيارة من نوع ” سيدان ” على الطريق ، وهي حاملة لثور ضخم في الجزء الخلفي منها ، ونزع باب السيارة ليتمكن الثور من الخروج برأسه عن المركبة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 47 دقيقة

فورد ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ 21 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، ماهي مُصِيبَة إلا مصيبتين 😂😂🐃⬅️🚘 ⬇️

1- المصيبة الأولى هِي سيارة (( الفورد )) حَيْث السمعة السيئة والحوادث اللي لَهَا أول لكنّ مالها تالي 💥

ونقله للثور المصيبة 🐃 😂😂😂 أكبر مصيبة 😂😂😂

2- الثور وَمَا أدراك ما الثور 🐃😂😂😂 هَذَا الكائن المظلوم والمهضومة حقوقه في حَق العَيْش الكريم 😂

ففي مملكة إسبانيا 🇪🇸 ثار ⬅️ هَذَا الثور علَى جَمِيع البشر ؛ بِسَبَب إستفزاز الإسبان 🇪🇸له في حلبات التسلية

العنجهيّة ورَفع الرايات الحمراء 🚩 حتّى جن جنونه وأصبح هائجا لايمكن ترويضه 😂😂😂

الصورة معبّرة جداً ؛ ثَوْر بشري 😂 يحمل ثورا هائجا علَى الطرقات وبمركبة نقل مخالفة لوسائل نقل الحيوانات

وَعَلَى سيارة مشبوهة من بَيْن جَمِيع أنواع السّيّارات 😂😂😂 فلاعجب.

مع وافر المحبة .

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