بالفيديو.. سيارة سيدان تنقل ثورا ضخما بطريقة غريبة

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مثير للجدل ، لسيارة تنقل ثور ضخم بطريقة غريبة .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو ، حيث تسير سيارة من نوع ” سيدان ” على الطريق ، وهي حاملة لثور ضخم في الجزء الخلفي منها ، ونزع باب السيارة ليتمكن الثور من الخروج برأسه عن المركبة .