ضبط 263 وافدا مخالفا لنظامي الإقامة والعمل في الباحة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأنه إستمراراً للحملات السابقة للحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” نُفذ حملة أمنية مشتركة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٧/٤هـ بإشراف مباشر من قبل سعادة مدير الشرطة اللواء/ علي بن محمد آل هادي شاركت فيها كافة الجهات الأمنية والمدنية ذات العلاقة إستهدفت محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة، وحققت هذه الحملة الهدف الرئيسي من إقامتها وكانت نتائجها على النحو التالي:

أولاً : تم ضبط (١٠٠) وافد مخالف لنظام الإقامة وفق مايلي :

⁃ إنتهاء إقامة (٥٠) وافد

⁃ لايحمل اقامه (٣٠) وافد

⁃ إنتهاء صلاحية تأشيرة (٢٠) وافد

ثانياً : ضبط (١٦٣) وافد مخالف لنظام العمل وفق مايلي:

– يعمل لدى الغير (٤٠) وافد

⁃ عمالة سائبة (٧٣) وافد

⁃ يعمل خلاف المهنة (٥٠) وافد

ثالثاً : تم ضبط عدد(٩) وافدين مقيمين بطريقة غير مشروعة (مجهولين) من جنسيات إيفريقية وآسيوية

رابعاً : ضبط عدد (٣٨) قضايا جنائية

خامساً: مخالف لنظام الحراسات المدنية (١١)

مخالفة

سادساً : تم ضبط عدد ( ٥٢٥ ) مخالفة المرورية

سابعاً : تم ضبط ومصادرة كميات من العسل المغشوش وتسليمها للجهات المختصة٠

هذا وقد تم تسليم عدد من المخالفات المنوه عنها أعلاه للجهات الأمنية والمدنية في الموقع بحكم الإختصاص وكانت على النحو التالي :

مكتب العمل (٤٠) حالة

بلديات المحافظات (٣١) حالة

فروع وزارة التجارة (١٠) حالة

فروع وزارة الزراعة (٢٥)حالة

هيئة السياحة والآثار (٢٩) حالة

إدارة التربية والتعليم (١) حالة

إدارات الدفاع المدني (٢٣) حالة.

من جانبه أهاب سعادة مدير الشرطة بالأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ، والمتمثلة في عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم، تجنباً للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة العقوبات المقرره لتلك المخالفات والتجاوزات والتي سوف تطبق على جميع الأطراف دون استثناء وبكل حزم .

مؤكداً في نفس السياق بأن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، كائنا من كان، المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراه.