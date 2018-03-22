بالفيديو.. ” المصلح ” يوضح حكم الاحتفال بعيد الأم

سالم المطيري(صدى):

أكد المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالقصيم، أستاذ الفقه الدكتور خالد المصلح، إن ظاهرة الاحتفال بعيد الأم في البلدان التي تشيع فيها وتنتشر تختلف في الحكم في البلاد التي لم تنشأ فيها .

وأشار ” المصلح ” خلال برنامج ” يستفتونك على الرسالة ” ، إلى أن البلدان والمجتمعات التي لم تنشأ فيها هذه الظاهرة ، يجب ألا تستحدث عادة الاحتفال بهذه المناسبة ، موضحًا ” هو يسمى عيدًا ويسمى يومًا؛ وهو في الحقيقة يشبه أن يكون من العوائد التي انتشرت في البلدان حتى أصبحت سمة لازمة لهم؛ وقد تجد فيها الأم ضيقًا إلا يحتفى بها في هذا اليوم ” .

ولفت الدكتور خالد المصلح ، إلى أن أهل العلم اختلفوا في تحديد حكم الاحتفال بهذه المناسبة ، قائلًا ” من أهل العلم من يقول: هذا نوع من العيد، والأعياد توقيفية؛ فللعلماء في ذلك قولان، وقد يميز بين البلدان التي انتشر فيها وأصبح عدم الاعتناء به يؤثر في النفوس، لخفاء السنة وعدم العلم بأن هذه من الأمور التي ينبغي التقيد فيها بالوارد ” .

واختتم حديثه قائلًا ” أما البلدان التي قد شاع فيها وانتشر وأصبح عدم العناية به يعد ويصنف من جملة العقوق؛ فهذا يختلف الحكم فيه عن البلاد التي لم ينشأ فيها مثل هذا المظهر ” .

