خميس مشيط تستعد لصيف 2018 مبكرا

محمد بن طحيطح (صدى):

بدأت محافظة خميس مشيط ممثلة في لجنة التنمية السياحية بالمحافظة استعداداتها لصيف خميس مشيط 2018 بداية بثلاثة فعاليات خلال هذا الشهر وأولها فعالية جديدة من نوعها.

(يلا نلعب) بدعم من هيئة الترفيه وبرعاية من لجنة التنمية السياحية بمحافظة خميس مشيط وبتنظيم من واحة الفعاليات للمعارض والمؤتمرات التي ستقام بمركز الامير سلطان الحضاري بخميس مشيط لمدة ثلاثة أيام وهي عبارة عن ألعاب إلكترونية تستهدف جميع أفراد العائلة لجميع الأعمار والفئات.

وأوضح المشرف العام على الفعاليات عضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الأستاذ خالد بن سعيد بن مريط، أنه منذ ما يقارب شهرين وجهنا سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط للبدء في تجهيز فعاليات مهرجان خميس مشيط وتكثيف الجهود لإنجاح صيف هذا العام وتحقيق رؤية سمو سيدي الأمير فيصل بن خالد وسمو سيدي نائبه الأمير تركي بن طلال لتكون منطقة عسير مصيفا للزائر طوال العام وقمنا ولله الحمد ببدء تشكيل اللجان والبدء بمشاركة أعضاء لجنة التنمية السياحية والدوائر الحكومية بالمحافظة لإنجاح فعاليات صيف خميس مشيط.

وأوضح بن مريط أيضا أنه بإذن الله سوف يكون هناك العديد من الفعاليات لهذا العام تناسب جميع الفئات والأعمار منها التسويق والترفيه والفعاليات بالحدائق العامة وجميع أرجاء المحافظة وأنه سيكون هناك فعالية كبيرة جدا ستكون الأولى من نوعها، وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وشكر بن مريط جميع أعضاء المجلس على رأسهم سعادة محافظ خميس مشيط على ما يبذله من جهد واضح في تطوير المحافظة بشكل عام واهتمامه بالسياحة بشكل خاص و وقوفه المباشر على متابعة جميع الفعاليات أولا بأول لخدمة أهالي وزوار المحافظة.

ولجميع أعضاء اللجنة على مايقدموه من جهود ملموسه لخدمة المحافظة والمنطقة، وسأل الله التوفيق والنجاح للجميع.