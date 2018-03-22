بالصور.. رعاية الفتيات بمكة تحتفل بمهرجان الجنادرية

نايف السالم(صدى):

احتفلت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الخميس الموافق 1439/7/5 بمهرجان الجنادرية الخاص بالتراث والثقافة في دورته 32 وتحت شعار ” عرائس المملكة ” وذلك بمشاركة مميزة من جميع منسوبات مؤسسة رعاية الفتيات وإشراف مشرفة البرامج والأنشطة: ندا محمد المدني وعدد كبير من الحضور.

يهدف الحفل إلى احياء الماضي والاهتمام بالتراث الشعبي ورعايته وصقله والتعريف به تنوعت فقرات الحفل حيث بدأ بالمقدمة والنشيد الترحيبي من قبل النزيلات تلاه عرض فديو يشرح آلية التعليم قديماً وحديثاً ومن ثم عرض مرئي يشمل العديد من الصور القديمة والذكريات الجميلة الخاصة بعادات وتقاليد المجتمع تلاها قصيدة شعرية ألقتها احدى النزيلات وأخيراً أوبريت عرائس المملكة حيث ضم العديد من الأشعار والزفات التي تعبر عن مناطق المملكة التي تفاعل من خلالها جميع الحضور( الغربية، الشرقية، الجنوبية، الشمالية، نجد).

الجدير بالذكر كانت مشاركة المدرسة التابعة لمؤسسة رعاية الفتيات بقيادة الأستاذة/ هلاله اللحياني حيث تم الإشارة الى دولة الهند التي كانت ضيف شرف لمهرجان الجنادرية لهذا العام وتم التعريف بها وعن اهم مايميز معالمها.

احتوى الحفل على اركان متعددة تهدف الى احياء الموروث الشعبي منها الركن الحجازي والركن الجنوبي وركن دكان زمان بالاضافة الى ركن زينة العروس وقطع الستارة وركن صناعة الفخار وأخيراً ركن الأكلات الشعبية صاحب الاحتفال معرض لإنتاج اشغال النزيلات اليدوية.

اختتم الحفل بشكر موظفات مؤسسة رعاية الفتيات على الجهود المبذولة والتعاون اللامحدود فيم بينهن وشكر جميع الحضور

وايضاً تكريم الزميلات المتقاعدات باشراف مديرة المؤسسة الاستاذة بدور بنت هزاع الراجحي ومن ثم دعوة الجميع على وجبه الغداء في جو مفعم بالسعادة.

