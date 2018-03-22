استبيان حول عذرية طالبات الثانوية العامة يثير الجدل

الجزائر(صدى):

وزعت بعض الثانويات بالجزائر، استبيان على تلاميذها، متعلقا بمذكرة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه، حيث أن الاستبيان تطرق في أسئلته إلى مواضيع حساسة جدا داخل الأسرة الجزائرية وغير لائقة.

وجاء في الاستبيان أسئلة عن عذرية الفتيات وحجاب النساء المتزوجات، ونظرة الرجل إلى حجاب المرأة، .وغيرها من الأسئلة الحساسة.

وأثار ذلك غضب أولياء أمور الطالبات، حيث أكد مصادر حكومية أنه تم التلاعب في الاستبيان للحصول على ترخيص، مؤكدة أنه تم وقف الاستبيان بعض بعد الإطلاع على محتواه الغير لائق.