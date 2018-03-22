الفنان الأمريكي إيان يصل جدة للمشاركة في ” سعودي كوميك “

أماني الغامدي(صدى):

وصل الفنان الأمريكي “ إيان سومرهالدر ” , إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة, للمشاركة في فعالية “ سعودي كوميك كون ” ، التي تقام في الفترة من الـ 22 إلى الـ 24 من مارس الجاري في ساحة بنش مارك بجدة, والتي تتضمن بضع فقرات ترفيهية.

ويشارك الفنان “ إيان ” في فقرة من الفعالية تحت عنوان “ اسأل نجمك ” أمام جمهور من الجنسين الذي يحل للمرة الأولى ضيفاً على المملكة.

كما ألتقطت الكاميرات الشاب الأمريكي في صور بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، كما نشر مقطع فيديو أشار فيه لمشاركته في فعالية مساء يوم الخميس، ليجد تفاعلاً لافتاً من قبل معجبيه.

ويبلغ الفنان إيان جوزيف سمرهولدر من العمر 39 عاماً، وهو متزوج من الممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة الأمريكية الشهيرة “ نيكي ريد ” منذ العام 2015، وله منها طفلة ولدت العام الماضي وتدعى ودي سوليلي.