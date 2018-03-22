هيئة الترفيه تكشف تفاصيل خارطة فعالياتها في 5 مناطق

عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للترفيه ، عن خارطة الفعاليات الترفيهية التي تنطلق بداية من اليوم الخميس ، وحتى نهاية الشهر الجاري .

وأشارت الهيئة ، إلى أن محافظة جدة ، تفتتح خارطة الفعاليات ، مساء اليوم الخميس ، بمهرجان ” الجاز ” ،الذي يضم أكبر 5 فرق للجاز في العالم ، بالإضافة إلى فعالية ” سعودي كوميك كون ” ، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري ، بساحة بنش مارك في جدة .

وتستضيف جدة ضمن فعالياتها ، المسرحية الكوميدية ” مافيا ” ، والتي تقدم عروضها للشباب والعائلات في ملاهي الشلال ، على مدار 3 أيام ، بدءا من اليوم ، كما تقام عروض الكوميدي كلوب ” ليلة الستاند آب ” ، مساء اليوم في جمعية الثقافة والفنون بجدة ، بالإضافة إلى فعالية ” أكشن مانيا بارك ” ، بملعب الكعكي ، لتستمر حتى 23 يونيو ، فيما تستمر فعالية شاطئ السماء في أبحر الشمالية ، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس ، إلى جانب فعالية ” سوق مكة ” ، المقام بحديقة الحسنية بالعزيزية .

أما في الرياض ؛ فتقيم هيئة الترفيه فعالية ” أرض التفوق ” ، والتي تقدم أنشطة ترفيهية وتفاعلية للعائلات ، خلال الفترة من اليوم وحتى 24 مارس الحالي ، بينما تواصل فعالية ” باركرز إكس ” أنشطتها في حديقة برج الفيصلية .

وبالمدينة المنورة ، تقام فعالية ” المدينة كوميدي كلوب ” يوم غد الجمعة ، في مركز الأمير سلطان للأطفال المعاقين ، بينما تستمر فعالية ” برحة ميركاتو ” في حي الأزهري بالمدينة ، ومهرجان خليص الزراعي السياحي الترفيهي ، جنوب قاعة الإمبراطورة بخليص ، فيما يتضمن المهرجان عدد من العروض الترفيهية والملتقيات الشعرية ومواقع الأسر المنتجة .

وتشهد أبها ، إقامة فعالية ” 1974 ” لعشاق القهوة ، خلال الفترة من يوم غد الجمعة وحتى 25 مارس الجاري ، بقرية المفتاحة ، بالإضافة إلى تضمنها عدد من الفقرات الترفيهية المتنوعة ، واحتوائها على أكثر من 50 مقهى ومنفذ بيع للحلويات ، فضلًا عن عروض مسرحية عالمية ” ليد ترون دانسرز ” ، و عروض ” فرقة الياب ” الكويتية .

وبمدينة الخبر ، تنطلق فعاليات هيئة الترفيه ، التي تتمثل في فعالية ” أرض الأحلام ” ، يوم 24 مارس الجاري ، وتستمر فعالية ” سعودي وندرز ” بمجمع الراشد تاون سكوير في الأحساء ، حتى يوم السبت المقبل .