  • الخميس 22

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” كلنا أمن ” : التعدي على خصوصية الأخرين جريمة

” كلنا أمن ” : التعدي على خصوصية الأخرين جريمة

” كلنا أمن ” : التعدي على خصوصية الأخرين جريمة
عادل الحربي(صدى):

أكد الحساب الرسمي الخاص بتطبيق ” كلنا أمن ” ، أن التعدي على خصوصية الآخرين ونشر بياناتهم باستخدام وسائل التقنية الحديثة يعد جريمة.

وأضاف ” كلنا أمن ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يمكن لكل شخص لحق به هذا الضرر، الإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم, عبر تطبيق ” كلنا أمن ” .


الوسوم:, , , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5883 ] نشر منذ 47 دقيقة

حقيقية ليس لاي مواطن كان التطفل أو التدخل في خصوصية مواطن آخر بلى شكل من الأشكال واصلا هذا محرم في الدين الإسلامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *