” كلنا أمن ” : التعدي على خصوصية الأخرين جريمة

عادل الحربي(صدى):

أكد الحساب الرسمي الخاص بتطبيق ” كلنا أمن ” ، أن التعدي على خصوصية الآخرين ونشر بياناتهم باستخدام وسائل التقنية الحديثة يعد جريمة.

وأضاف ” كلنا أمن ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يمكن لكل شخص لحق به هذا الضرر، الإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم, عبر تطبيق ” كلنا أمن ” .

