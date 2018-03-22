” كلنا أمن ” : التعدي على خصوصية الأخرين جريمة
أكد الحساب الرسمي الخاص بتطبيق ” كلنا أمن ” ، أن التعدي على خصوصية الآخرين ونشر بياناتهم باستخدام وسائل التقنية الحديثة يعد جريمة.
وأضاف ” كلنا أمن ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يمكن لكل شخص لحق به هذا الضرر، الإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم, عبر تطبيق ” كلنا أمن ” .
الواقع[ عدد التعليقات: 5883 ] نشر منذ 47 دقيقة
حقيقية ليس لاي مواطن كان التطفل أو التدخل في خصوصية مواطن آخر بلى شكل من الأشكال واصلا هذا محرم في الدين الإسلامي