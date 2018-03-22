اعتقال مدبر هجوم ” جولد مور ” الإرهابي باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر حكومية في عدن اليوم الخميس، أن قوات مكافحة الإرهاب اعتقلت المسؤول المدبر لهجمات جولد مور الإرهابية في فبراير الماضي، التي استهدفت مركز مكافحة الإرهاب.

ويذكر أن تنظيم داعش استهدف في فبراير الماضي مركز قوات متخصصة في مكافحة الإرهاب في كورنيش جولد مور أمام المعسكر.

وقالت مصادر إن قوات مكافحة الإرهاب نفذت عملية تعقب نوعية بعد الحصول على معلومات عن مدبر هجمات جولد مور، وداهمت اوكرًا في حي إنماء، وقبضت على المطلوب.

وأشارت إلى أن المدبر الرئيسي للهجمات أدلى باعترافات خطيرة، وأكد مسؤوليته عن هجمات جولد مور، وأفصح بالمناسبة عن العمليات الإرهابية التي ينوي تنظيم داعش تنفيذها في عدن ضد قوات الأمن والتحالف العربي.