قطر تواصل بيع أصولها فى الخارج لإنقاذ اقتصادها من الانهيار

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، أن قطر تواصل بيع أصولها فى الخارج فى محاولة منها لانتشال الوضع الاقتصادي الراهن من الانهيار وكان أخرها في هونج كونج، والصين.

وأوضحت المصادر أن جهاز قطر للاستثمار، يسعى لجمع 665 مليون دولار لبيع حصصه في شركة متاجر التجزئة في هونج كونج “ لايف ستايل إنترناشيونال هولدينجز ليمتد ” وفرعها في الصين.

وأكدت أن الصندوق عرض أسهما بقيمة 371.1 مليون دولار، وحصة 23% فى الشركة، بسعر ثابت قدره 12 دولارا “ هونج كونجي ” للسهم.