اتحاد كرة القدم يصدر 3 عقوبات

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ، 3 قرارات هامة ، تتمثل في إلزام فريق نادي النهضة ، بدفع غرامة مالية تصل إلى 5000 ريال ، في مقابل تأخر نزول اللاعبين إلى أرض الملعب ، وهو ما تسبب في تأخير بدء المباراة لمدة 4 دقائق ونصف ، في المباراة التي أقيمت مع فريق الوحدة ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان .

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق ، إيقاف لاعب النصر لدرجة الشباب ، ضاري العنزي ، لمدة 4 مباريات ، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، لتلفظه على حكم المباراة ، أمام الفتح ، بألفاظ بذيئة ومهينة ، وذلك ضمن الدوري الممتاز لدرجة الشباب .

وأوقفت اللجنة ، مدرب فريق النصر لدرجة الشباب ، نهار الظفيري ، لمدة 3 مباريات ، مع إلزامه بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال ، نظير قيامه بمحاولة الاعتداء على حكم مباراة فريقه أمام الفتح ، خلال نهاية اللقاء ، ضمن دوري الشباب .