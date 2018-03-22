الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي في طريقها للاندثار

فهمي محمد(صدى):

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على محاسبة ميليشيا الحوثي الإيرانية على إهدارها دماء اليمنيين.

وقال هادي إن الميليشيا دمرت اليمن بعد انقلابها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، ويجب أن تحاسب على دماء اليمنيين التي أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التي تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة .

وأضاف الرئيس اليمني أن هذه الميليشيا في طريقها للاندثار وأن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات، مثمنًا الدعم الأخوي والإسناد السخي الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.