غياب سيدة الأعمال الأهلاوية يؤخرها عن دعم الراقي

نواف السالم(صدى):

أكد المحامي خالد أبو راشد، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أهلي جدة، أن تواجد سيدة الأعمال الأهلاوية خارج المملكة، تسبب بغيابها وتأخرها عن دعم النادي الجداوي خلال الفترة الأخيرة، كاشفا في الوقت ذاته، إلى أن آخر دعم تلقته الإدارة الأهلاوية من قبلها كان مطلع الموسم الجاري.

وقال أبو راشد, أن ” الكثير يتساءل عن غياب دعم سيدة الأعمال الأهلاوية خلال الموسم الحالي، والسبب يعود إلى تواجدها خارج السعودية منذ أشهر طويلة لظروف خاصة بها، ورغم ذلك قدمت دعما ماليا للنادي مطلع هذا الموسم ” .

وتابع الأمين العام للمجلس التنفيذي في النادي الجداوي أنه برغم ابتعادها، إلا أنها مازالت متابعة بشكل دقيق لأحوال الفريق وتفاصيله في كافة منافساته، وربما ترصد مكافآت خاصة قبل موقعة الهلال المرتقبة، كذلك مواجهات مسابقة كأس الملك المنتظرة ” .