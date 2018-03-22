بالصور.. الكشف عن ” فولكس فاجن آرتيون R-Line ” موديل 2019

نيويورك(صدى):

لم تبدأ مبيعات فولكس فاجن آرتيون بعد في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مع ذلك قررت الشركة تطوير باقة R-Line للسيارة. وتتوفر ارتيون بهذه الباقة في نسخ SE وSEL و SEL Premium وستكون على خيارات السيارة في الخريف المقبل عندما تبدأ مبيعات السيارة الكوبيه بأربعة أبواب في أمريكا.

وتشمل الباقة الجديدة لمسات خارجية خاصة مثل الصادم الأمامي المطور بمداخل هواء باللون الأسود اللامع وفتحات تهوية R-Line وأغطية خاصة لألواح السيارة مع شعارات R-Line واسبويلر خلفي أسود لامع وعجلات ألومنيوم بين 19 أو 20 بوصة.

وفي الداخل ستوفر الباقة الجديدة تبطين أسود للسقف ولمسات معدنية بجانب أغطية من الصلب للدواسات الرياضية وعتبات أبواب من الصلب وشعارات R-Line مع مبدلات على عجلة القيادة وتطريز مختلف على عجلة القيادة وذراع نقل الحركة ونظام ترفيهي مميز.

وستعرض السيارة بباقة R-Line في معرض نيويورك للسيارات 2018 الذي يبدأ في 28 مارس الجاري . وستعلن أسعار السيارة في نهاية العام الجاري ولكن يتوقع أن تكون بين 30 و35 ألف دولار في أمريكا وستحمل محرك 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 268 حصان وعزم دوران 349 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع نظام دفع أمامي قياسي أو كلي اختياري.