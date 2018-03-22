وفاة خادمة آسيوية بمنزل كفيلها في ظروف غامضة والشرطة تحقق

نايف السالم(صدى):

باشرت الجهات الأمنية ، بمحافظة مهد الذهب ، التحقيق في ملابسات قضية وفاة خادمة آسيوية داخل منزل كفيلها ، بعدما ظهر على جسدها بعض الكدمات التي تثير الشكوك حول الأمر .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فقد تقدم مواطن ببلاغ يفيد بعثورة على خادمته متوفاة في غرفتها بمنزله ، لتباشر جهات الاختصاص التحقيق .

وكشف تحقيق الشرطة ، عن وجود بعض الكدمات والسحجات بجسد الخادمة ، وهو ما دفعهم للاستعانة بالطبيب الشرعي ، وفتح تحقيق موسع حول ملابسات الوفاة ، بالإضافة إلى التحفظ على ربة المنزل حتى انتهاء التحقيقات .