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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة خادمة آسيوية بمنزل كفيلها في ظروف غامضة والشرطة تحقق

وفاة خادمة آسيوية بمنزل كفيلها في ظروف غامضة والشرطة تحقق
نايف السالم(صدى):

باشرت الجهات الأمنية ، بمحافظة مهد الذهب ، التحقيق في ملابسات قضية وفاة خادمة آسيوية داخل منزل كفيلها ، بعدما ظهر على جسدها بعض الكدمات التي تثير الشكوك حول الأمر .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فقد تقدم مواطن ببلاغ يفيد بعثورة على خادمته متوفاة في غرفتها بمنزله ، لتباشر جهات الاختصاص التحقيق .

وكشف تحقيق الشرطة ، عن وجود بعض الكدمات والسحجات بجسد الخادمة ، وهو ما دفعهم للاستعانة بالطبيب الشرعي ، وفتح تحقيق موسع حول ملابسات الوفاة ، بالإضافة إلى التحفظ على ربة المنزل حتى انتهاء التحقيقات .

 


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