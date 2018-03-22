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اتحاد الكرة يقدم دعم مالي للأندية الاحترافية

اتحاد الكرة يقدم دعم مالي للأندية الاحترافية
طلال الغامدي(صدى):

وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ، على تقديم دعم مالي محدد ، للأندية الاحترافية التي ترغب في تعيين مكتب محاماة متخصص في التعامل مع القضايا المتعلقة بالقانون الرياضي ، أمام الجهات الدولية .

وأشار الاتحاد ، في التعميم الذي أرسله لإدارات الأندية المحترفة ، إلى أن هذا الدعم يأتي في إطارمتابعة واهتمام الاتحاد بشؤون الأندية ، وحرصه على دعمها في اتباع الإجراءات القانونية السليمة ، التي تكفل له الحفاظ على حقوقه .

وأوضح ، أنه سيتم التطرق إلى آلية الحصول على الدعم المادي للأندية ، خلال ورشة عمل تقام يوم الأحد المقبل .

 


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