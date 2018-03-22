فريق تنفيذي لتدشين رؤية تعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

عقدت إدارة التخطيط والمعلومات بتعليم عسير أمس ، اجتماعها الأول بقاعة الاجتماعات بإدارة تقنية المعلومات , استعدادا لتدشين رؤية تعليم المنطقة خلال الأسابيع القادمة ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من مختلف الإدارات على مستوى البنين والبنات .

وأوضح مدير الإدارة الأستاذ إسماعيل الجوني ، أن الاجتماع يأتي استعدادا لتدشين رؤية تعليم عسير , وتوزيع المهام والأدوار لإخراج التدشين بصورة مشرفة , مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء الاستماع إلى عدد من الآراء والأفكار للمشروع , وتدارس كافة الجوانب والصعوبات والخروج بعدد من التوصيات تتعلق بموقع التدشين وموعده وما يقدم فيه من برامج وعروض, فيما تم توزيع الأدوار على الأعضاء والعضوات كلا فيما يخصه , والاتفاق على موعد الاجتماع الثاني خلال الأسبوع القادم للوقوف على ما تم إنجازه ، وما يستجد للتعامل معها على الشكل.