فولكس فاجن تقدم صور تشويقية جديدة لطوارق 2019 الجديدة

برلين(صدى):

كشفت فولكس فاجن عن صور تشويقية للجيل الجديد من سيارتها طوارق المرتقبة, وهذه المرة ، كشفت الشركة الألمانية جزئياً عن ميزات تصميم خاصة للسيارة الرائدة بما في ذلك المصابيح الأمامية الجديدة مع مصابيح LED المدمجة وشبكة أمامية ضخمة مع قضبان كرومية أفقية.

وسيارة فولكس فاجن طوارق الجديدة تتميز بالكثير من وضعيات القيادة ونظم المساعدة ، ويمكن التحكم بها من خلال بكرتين يقعان مباشرة أمام مسند الذراع. كما يبدو أن لديها ميزة الركن الاوتوماتيكي ، بالإضافة إلى وظيفة مكابح الانتظار الإلكترونية والانتظار الاوتوماتيكي.

وقد أوضحت لنا الشركة قصة رحلة السيارة الطويلة ، من سلوفاكيا إلى الصين ، مع التركيز على المناظر الطبيعية الخلابة في كازاخستان ، من الطرق الوعرة إلى البرية المجمدة. والرسالة التي تقدمها الشركة واضحة وهي أنه لا يوجد تحدي أكبر من التحديات التي واجهتها طوارق الجديدة.

وتعِد شركة صناعة السيارات بالمزيد حول السيارة قريباً ولكن من الصين ومع ذلك ، فإن العرض العالمي الأول لها سيقام في بكين ، قبل الوصول إلى وكلاء الشركة في أجزاء مختلفة من العالم ، باستثناء أمريكا الشمالية ، التي ستطرح فيها في الأشهر المقبلة.