بالصور.. التأهيل الشامل الإناث بجدة يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

نايف السالم(صدى):

يتزامن اليوم العالمي لمتلازمه داون في الواحد والعشرون من مارس والذي حدد من الجمعية العامة للأمم المتحده يهدف فيه لزيادة الوعي العام وإنشاء صوت عالمي واحد للدفاع عن حقوق الاندماج والرفاهيه من ذوي متلازمة داون.

وعلى ضوء ذلك احتفل مركز التأهيل الشامل الإناث بمحافظة جدة بهذا اليوم في الخامس من شهر رجب ١٤٣٩ تحت شعار لحياتنا معنى اشتمل فيه الحفل على عدة فقرات وألعاب ترفيهيه وفنية شارك بها الجميع.

الحفل من إعداد وتنفيذ قسم البرامج والأنشطة بالمركز .

