الخدمة المدنية تعلن 1389 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية, اليوم, الخميس, الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام .

وأوضحت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” , أن عدد الوظائف يصل إلى 1389 وظيفة شاغرة جاءت على النحو التالي:

كما أشارت الوزارة إلى موعد تقديم الطلبات:

من جانبها أوضحت أنه على الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة, لمتابعة التفاصيل والتقديم الدخول (هنــــــــــا).