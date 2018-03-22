الكشف عن تفاصيل جديدة حول مواطن اتهم ” التعليم ” بسرقة صورته

عادل الحربي (صدى):

أعرب المواطن حمد الحمدان ، عن استيائه من مماطلة وزارة التعليم ، في رفع الضرر عنه ، عبر إزالة صورته من كتاب ” لغتي ” للصف السادس الابتدائي ، بعدما تم استخدام صورته الشخصية دون إذن منه ، لافتًا إلى أن وجود الصورة يشوه سمعته ويؤذي أبنائه .

وأشار ” الحمدان ” إلى أن الوزارة ماطلته بعد مرور 4 جلسات في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم ، والتي قام مسبقًا برفع قضية ضد الوزارة بها ، مضيفًا أن الوزارة قدم مذكرة خلال جلسة اليوم التحضيرية ، تطالب فيها المحكمة بالحكم بأنها جهة غير ذات اختصاص ، وأن الأمر يخص وزارة الثقافة والإعلام .

وأوضح المواطن حمد الحمدان ، أن ما ورد في مذكرة وزارة التعليم ، يتناقض مع المرسوم الملكي رقم رقم م/٣٢ وبتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ هـ ، منوهًا أنه يتعارض كذلك مع خطاب رئيس ديوان المظالم ، والموجه لرؤساء المحاكم ، بالبت في مثل هذه القضايا .