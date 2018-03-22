بالفيديو والصور.. محافظ أضم يقوم بجولة لمركز الجائزة ويقف على احتياجات الأهالي

حامد العمري(صدى):

قام محافظ أضم ناصر بن محمد بن حجاب صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية على مركز الجائزة، وكان في استقباله رئيس المركز أ- حمدان شنان العمري، ومديري الإدارات الحكومية، ووجهاء وأعيان المركز.

وأطلع على سير العمل، مستهلا جولته بمركز صحي الجائزة، ومخفر الشرطة بالمركز، وكذلك مكتب البريد ومبنى التنمية.

إثرَ ذلك اتجه لمكتب الكلية الجامعية، وكذلك مبنى الجمعية الخيرية، كما قام أيضا بجولة على مخطط الرصيفة أقدم مخطط بالمحافظة والذي يعاني من نقص بعض الخدمات، وختم زيارته بتفقد مخطط الدوائر الحكومية، ومخطط الإسكان بالقهب.

وكان قد تفقد اليوم الخميس، محافظ أضم مركز ” الجائزة ” ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها حالياً للمراكز التابعة للمحافظة للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية بها، والوقوف على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها.

كما سلك ” بن حجاب ” خلال الجولة طرقا ترابية وأخرى وعرة، للوقوف والاستماع لمطالب أهالي المركز واعدا إياهم بسفلتتها ، وكان من ضمن المطالب ازدواجية الطريق الرابط بين المركز ومحافظة الحجرة، والذي ذهب ضحيته عدد من الأبرياء حيث وعدهم بالرفع بذلك إلى وزارة النقل ، بالإضافة إلى وعده بالتنسيق مع جهات الإختصاص بالحد من انتشار الحيوانات السائبة في ذلك الطريق والتي أيضا قد تسببت بعد “قدرة الله” في وقوع الكثير من الحوادث.

ولفت ” بن حجاب ” إلى أن هذه الجولة تأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة، للتعرف عن كثب على احتياجات المواطنين في المراكز والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية لهم بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع – حفظهما الله – ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وذلك لتوفير الإمكانات والمتطلبات كافة في سبيل خدمة المواطنين والتسهيل عليهم، حاثاً المسؤولين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين بكل يسرٍ وسهولة وفقاً للتعليمات والأنظمة التي أتاحها النظام للجميع متمنياً من جميع الإدارات تذليل المعوقات كافة في سبيل خدمة المواطن.



