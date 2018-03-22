بالصور.. اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية في آسيا بالمملكة

علي العنزي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، أن قرية ” الشويحطية ” ، والتي تقع 45 كلم شمال غربي مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، تقبع على أحد أهم المواقع الاستيطانية في العالم، الذي يعد أقدم مستوطنة بشرية في آسيا وثاني أقدم مستوطنة بشرية في العالم.

وقال مدير السياحة بالجوف، جهز الشمري، إن عمر المستوطنة يعود إلى 1.250 مليون سنة، حيث تعد أقدم موقع استوطنه الإنسان في شبه الجزيرة العربية.

وأشار الشمري إلى أن الشويحطية موقع أثري هام، وقد صدرت توجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالبدء بالمسوحات الأثرية، وذلك بتشكيل فريق علمي متخصص بالآثار.

وأضاف الشمري:بعد مشروع المسح الأثري للشويحطية، سيكون لدينا مسار للزيارات الطلابية بالتعاون مع وزارة التعليم، وقد بدأنا فعليًا، لتنفيذ برامج توعوية للعناية بالتراث الوطني.

يذكر أن تاريخ مستوطنة ” الشويحطية ” ، يعود إلى العصر الباليوليشي، وهو العصر الحجري القديم. أما الموقع فهو عبارة عن تجمع لأدوات حجرية منتشرة على جانبي وادي الشويحطية.

