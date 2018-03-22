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  • نشر : منذ 21 دقيقة
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  • حوادث

احتجاز جثة وافد بمستشفى في المدينة المنورة

احتجاز جثة وافد بمستشفى في المدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

قامت إدارة أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة ، باحتجاز جثة وافد آسيوي ، لحين دفع أسرته لتكاليف العلاج والتنويم ، والتي بلغت حوالي 100 ألف ريال .

وأشار المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة ، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشأة ، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تمنع احتجاز أي جثة بمنشآتها الصحية ، مشددة على تسليم الجثمان لأهل المتوفي بعد تعهدهم بسداد مستحقات المستشفى المالية .

وأوضح أن المستشفى الذي يرفض تسليم الجثمان للأسرة ، يتم إحالته على الفور للجنة المخالفات ، وتطبيق الأنظمة بحقه .

 


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