احتجاز جثة وافد بمستشفى في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة ، باحتجاز جثة وافد آسيوي ، لحين دفع أسرته لتكاليف العلاج والتنويم ، والتي بلغت حوالي 100 ألف ريال .

وأشار المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة ، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشأة ، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تمنع احتجاز أي جثة بمنشآتها الصحية ، مشددة على تسليم الجثمان لأهل المتوفي بعد تعهدهم بسداد مستحقات المستشفى المالية .

وأوضح أن المستشفى الذي يرفض تسليم الجثمان للأسرة ، يتم إحالته على الفور للجنة المخالفات ، وتطبيق الأنظمة بحقه .