العثور على طرد مريب يغلق الشوارع في لندن

لندن(صدى):

قالت الشرطة البريطانية, اليوم, الخميس, إنه تم العثور على طرد مريب بالقرب من مقر شركة ” كمبردج أناليتيكا ” في لندن، مما دفع الشرطة إلى إغلاق شوارع قريبة وإخلاء المبنى, وأوضحت الشرطة, أنه “ جرى إخلاء للمبنى كإجراء احترازي، ولم ترد أنباء عن إصابات ” .

وباتت شركة الاستشارات السياسية التي مقرها لندن في قلب عاصفة هذا الأسبوع، بعدما قال مسرب معلومات إن الشركة دفعت أموالا لأكاديمي لجمع بيانات 50 مليون مستخدم لفيسبوك بهدف تكوين لمحات عن توجهات الناخبين الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة في 2016.