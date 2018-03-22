10 نصائح لتجنب غيرة حماتك

متابعات(صدى):

تصطدم الكثير من الزوجات في بداية الزواج بـ ” الحماة ” -والدة الزوج- الغيورة، وتقع الزوجة الحديثة العهد بالزواج فريسة سهلة لاستفزازات والدة زوجها، وقد تؤدي كثرة المشاكل إلى دمار الأسرة الحديثة، خاصة إذا كان الزوج ميالا لجانب والدته طوال الوقت.

وبسبب زيادة نسبة الطلاق مؤخراً بسبب غيرة والدة الزوج، توصلت يولاندا ريديندو، خبيرة العلاقات الأسرية والصحة النفسية الإسبانية، إلى نصائح هامة مبنية على دراسة أجريت على أكثر من 1000 شخص طوال السنوات العشر الماضية في أكثر من مدينة فرنسية أهمها:

– تجنبي المزاح مع زوجك أمام والديه، وخاصة والدته، ويفضل أن تضعي حدودا في الحديث مع زوجك أمامها، كما تجنبي تدليل زوجك لك أو تدليلك له .

– تجنبي المعاملة اللينة أو المتدللة أو المزاح أو التقرب من والد زوجك أمام والدته، فالأم الغيورة سوف يكون تأثرها مضاعفاً، وسوف ينعكس ذلك بشكل فروي على تصرفاتها، ولن تسلمي من مشاجرة مفتعلة في الحال.

– احرصي على أن تكون زياراتك لعائلة زوجك قصيرة، وتجنبي المبيت لديهم، لأن طول الوقت كفيل بالتأكيد بخلق المشاكل، أما إذا كنت تقيمين مع أسرة زوجك بصفة دائمة، ففي هذه الحالة عليك إيجاد مبررات للانعزال أطول وقت ممكن في غرفتك خاصة في الشهور الثلاثة الأولى من الزواج.

– تجنبي التحدث عن حياتك الشخصية مع زوجك، وإبداء مشاعرك مهما كانت أمام والدة زوجك ، وتظاهري بعدم فهمك لتلميحاتها مهما كانت.

– لا تنساقي وراء أي استفزازات مهما كانت، وحاولي تجنب الصدام معها، خاصة في أيام الزواج الأولى، لكي لا تتحول صورتك أمام زوجك بشكل سلبي.

– ابدي حبك وحرصك على التقرب من حماتك الغيورة من اليوم الأول من زواجك بابنها، فمثل هذا النوع من السيدات يهدئها الشعور بالسيطرة وامتلاك زمام الأمور وتأثيرها في الجميع.

– ابدي إعجابك ولو بشكل مصطنع بأدق التفاصيل الخاصة بوالدة زوجك وإعجابك بها شخصيا، هذا الأمر كاف بأن يهدئ من شراستها ضدك.

– حاولي التأثير في شخصية زوجك من البداية واجذبيه إليك وإلى حياتكم الخاصة حتى لا يقع تحت تأثير والدته أو أي أحد آخر، وحاولي دائماً أن تكثري من الموضوعات المشتركة بينكم، لخلق جو من الحوار بينكم والتفاهم بشكل أكبر، حيث يؤثر مدى التفاهم بين الزوجين في تأسيس حياة مستقرة.

– في حالة تأثر زوجك بحديث والدته ضدك في أي وقت، تجنبي الصدام مع زوجك أو الدفاع عن نفسك بحدة، فتكرار الأمر بينكم وكأنها معركة يؤدي مع الوقت إلى تدمير الأسرة.

– لا تحاولي أن تأخذي زوجك من والدته بشكل كامل في أول الزواج، فهذا الأمر سوف يجعلها حادة الطبع معك بشكل كبير، وسوف يدفعها لافتعال المشاكل معك، دعي لها بعض الوقت في أول الزواج، واسمحى لزوجك بالتواجد عندها وقتاً أطول، وبعد فترة اعملي على استمالته وامتلاك وقته وعقله، لكن احذري أن تشعر حماتك بذلك.