وستهام يونايتد يوقف 5 مشاغبين أهانوا اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

أصدر نادي وستهام يونايتد الإنجليزي ، قرارًا اليوم الخميس ، بإيقاف 5 من مشجعيه مدى الحياة ، وذلك بعد نزولهم إلى أرض الملعب خلال وقت المباراة ، التي أقيمت في وقت سابق من الشهر الجاري ، وانتهت بخسارة الفريق على أرضه أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي .

وكان المشجعون ، قد نزلوا إلى أرضية الملعب خلال المباراة ، ليعبروا عن سخطهم ، موجهين إهانات لفظية ، ملقين مجموعة من العملات المعدنية صوب إدارة الفريق .

ومن جانبه ، أصدر النادي اللندني بيانًا قال خلاله : يستطع نادي وستهام يونايتد التأكيد أنه اتّخذ خطوات حاسمة وسريعة ضد عدد من المشجعين الذين خالفوا لوائح الاستاد، ومن ثبت ارتكابهم أعمال عنف واعتداءات خطيرة في آخر مباراة لنا في الدوري الممتاز أمام بيرنلي .