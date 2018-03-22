مارادونا: إسبانيا وألمانيا مرشحان للتتويج بلقب المونديال الروسي

طلال الغامدي(صدى):

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا إن منتخبي إسبانيا وألمانيا مرشحان بقوة للتتويج بالنسخة القادمة لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري، موضحًا أنهما يمتلكان كافة المقومات التي تؤهلهما لانتزاع اللقب العالمي في الأراضي الروسية.

وأضاف مارادونا أنه بالنسبة لمنتخب بلاده فإنه يرى أن فرصهم في التتويج بلقب كأس العالم لا تتجاوز نسبة 60%، إذ يجب على ليونيل ميسي أن يقول ويفعل ما يريد، فالفوز بكأس العالم من عدمه لا يغير ما هو عليه.

وأشار إلى أن فرنسا لديها فريق رائع، وتمتلك لاعبين متميزين، مثل بول بوغبا، ولكنه لا يراها مرشحة للفوز ببطولة كأس العالم المقبلة.