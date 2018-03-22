5 إرشادات عند غسل السيارة تجنبك التعرض للحوادث

متابعات(صدى):

على الرغم من حرص البعض الشديد عند قيادة السيارة، إلا أنه أحيانا يتعرض البعض للكثير من الحوادث عند قيادة السيارة،

ورجحت خبيرة بعلم الطاقة إلى أن حوادث السيارات عندما تتكرر بشكل لافت للنظر، قد يكون السبب تحميل السيارة بالطاقة السلبية، دون أن تدري.

وأفادت أن السيارة تصنف في علم الطاقة أنها عنصر “ معدن ” بشكل عام، وكما في الطبيعة الذي يضعف عنصر المعدن هو عنصر الماء، كما في الحديد والنحاس والألومنيوم، حيث يصيبها الصدأ نتيجة لتعرضها لعنصر الماء، سواء بشكل مباشر أو من بخار الماء.

وبينت بعض النصائح التي تحمي سيارتك من الطاقات السلبية، وهي:

1- يجب غسل السيارة قبل الخروج بمدة زمنية كافية، حتى نتأكد أنها جفت من الماء تماما.

2- يجب التأكد من جفاف السيارة من الداخل، وعدم غمرها بالماء في غسل الأجزاء الداخلية.

3- عند الخروج بالسيارة يجب أن تبتعد عن عنصر الماء حتى لا تضعف معدن السيارة، بمعنى لا تغسل السيارة قبل الخروج مباشرة، لأنك تضعف عنصر السيارة، مما يعرضها لكثير من المشكلات وأنت بداخلها.

4- لو صادف وجودك في مغسلة السيارات يجب الانتظار حتى تجف السيارة قبل التحرك بها.

5- لا يجب السفر والتحرك عند المطر، لأنه يعرضك للخطر على الطريق، وهو من أكثر الأسباب لحوادث الطرق.