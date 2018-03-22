انييستا يقرر اعتزال اللعب الدولى بعد مونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

أعرب الإسباني أندريس انييستا، عن نيته لاعتزال اللعب الدولي عقب المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

وقال انييستا : إنه محكم بسِنه، حيث يبلغ من العمر حاليًا 33 عامًا، لذا فإن النسخة القادمة للمونديال ستكون آخر تمثيل له مع منتخب بلاده.

وأضاف : أنه لم يتخذ قرارًا بعد بترك الفريق الكتالوني، وخوض تجربة احترافية في الدوري الصيني الموسم المقبل.

وأكد أنه سينتظر حتى نهاية الشهر المقبل ليحدد مستقبله سواء بالبقاء في صفوف برشلونة لموسم واحد، ويعلن بعدها الاعتزال، أو الرحيل للدوري الصيني.