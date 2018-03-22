حلقة دراسية عن جلطات القلب الحادة وطرق علاجها بمركز الأمير سلطان للقلب

نايف السالم(صدى):

نظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة حلقة علمية بعنوان ( جلطات القلب الحادة وطرق علاجها – ACS – ) بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية ومؤتمر ( EURO PCR ) خلال الفترة من 28-29/6/1439هـ.

وناقش المشاركون خلال الحلقة طرق العلاج التداخلي لأمراض الشريان التاجي الحادة، وتبني نهج الفريق الطبي متعدد الإختصاصات لعلاج أمراض القلب والجلطات وعلاجها، وكذلك تم التطرق للإمكانيات العلاجية لعملية القسطرة في حالات جلطات القلب الحادة، بالإضافة إلى عرض المستجدات في هذا المجال.

وحضيت الحلقة بمشاركة نخبة من أطباء القلب المتخصصين من داخل المملكة وخارجها وبلغ عدد المتحدثين في هذه الحلقة ( 20 ) متحدثاً حيث أدار النقاش من الجانب السعودي كل من الدكتور / محمد بن عبدالرحمن العتيبي من مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة والدكتور / علي بن محمد الغامدي من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ومن الجانب الأوروبي كل من الدكتور / فاجاديه استشاري القسطرة القلبية ورئيس الجمعية الأوروبية للعلاج بالقسطرة الرئيس السابق للمؤتمر الأوروبي للعلاج بالقسطرة والدكتور / جيلهم كايلا استشاري القسطرة القلبية.