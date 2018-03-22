صورة تشويقية لـ ” سوبارو فورستر 2019 ” قبل ظهورها في معرض نيويورك

نيويورك(صدى):

تستعد سوبارو فورستر 2019 الجديدة للتزود بالعديد من التحديثات المميزة خلال تقديمها في الجيل الثامن منها في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2018 في 28 مارس الجاري. وتعتبر فورستر من السيارات المستقرة في فائمة سيارات الشركة الكروس أوفر منذ 20 عام وحتى اليوم وهي تعتبر كروس أوفر مدمجة الحجم بسعر مناسب وهي ثاني سيارات الشركة مبيعاً بواقع 180 ألف سيارة في الولايات المتحدة بعد موديلات أوتباك.

وينتظر أن تكون السيارة أحدث في صورتها الجديدة بتغييرات كاملة وتكشف الصورة التشويقية للسيارة عن مصابيح خلفية بشكل حرف C جديدة في السيارة أما النسخ التجريبية المموهة التي ظهرت من قبل فتشير الي أن السيارة ستأتي بلمسات مستعار من موديل Ascent الأكبر وستكون السيارة فورستر أكبر قليلاً من الجيل السابق عليها مع ملامح من موديل الشركة التجريبي Viziv Future Concept .

ويظل تصميم السيارة الداخلي غامض كما سيتم تطوير التكنولوجيا الخاصة بالسيارة خاصة نظامEyesight الذي يشمل مثبت للسرعة قابل للتكيف ومساعد للحفاظ على المسار ونظام لفرامل منع التصادم وادارة الخانق قبل التصادم. كما ستعتمد السيارة على قاعدة بناء سوبارو العالمية التي تستخدم في كافة سياراتها العائلية والقاعدة تسمح باضافة سيارات كهربائية مع الوقت كما ستقدم من فورستر نسخة هجينة بلوج ان.

وسيتوفر للسيارة محرك رباعي الاسطوانات بوكسر وناقل حركة CVT ونظام دفع كلي قياسي ونأمل أن تظل سوبارو توفر السيارة بالناقل المانيوال وقد ينتقل محرك Ascent سعة 2.4 لتر بوكسر بشاحن توربيني وقوة 260 حصان الي فورستر الجديدة. وقد يزيد سعر فورستر 2019 عن سعر 22.795 ألف دولار للموديل الحالي وستظهر السيارة الجديدة في معرض نيويورك 2018 وستصل لصالات البيع في النصف الثاني من العام.