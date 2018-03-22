طفل سعودي يحصل على وسام الشجاعة من الأطباء الأمريكيين

حمود العنزي (صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي قصة لطفل سعودي ” أحمد بن راكان الشمري ” والذي ترك بصمة في نفوس الأطباء الأمريكيين، حيث تبرع بالنخاع لإنقاذ شقيقه والذي كان يعاني من سرطان الدم.

وأبهر أحمد الأطباء الأمريكيين عندما استجوبوه ليعرفوا مدى قناعته بالتبرع، وأنه ليس مرغمًا على ذلك، حيث كانت إجاباته مقنعة للفريق الطبي الذي قرر إجراء العملية التي تمت بنجاح.

وأشاد الفريق الطبي بهذا الموقف الإنساني الشجاع الذي أبداه احمد تجاه شقيقه زياد ، حيث قرر القائمون على المستشفى منح أحمد وسام الشجاعة.

وأكد والد الطفل ” الشمري ” : أن ابنه المتبرع وشقيقه يتمتعان بصحة جيدة الآن ولله الحمد ، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، ولكل من تفاعل مع قصة ابنه وللطاقم الطبي المشرف على الحالة.