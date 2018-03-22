بالصور.. أمير الرياض يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وعدد من منسوبي المؤسسة.

وقدم الفهيد نبذة لسمو أمير منطقة الرياض عن الوحدات التدريبية بالمنطقة التي تتجاوز ٥٠ وحدة موزعة في المدينة والمحافظات من كليات تقنية ومعاهد تدريبية صناعية وشراكة استراتيجية بالإضافة إلى معاهد ومراكز أهلية يزيد عددها عن ٣٨٠ وحدة بالمنطقة.

كما استعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاريع الجاري تنفيذها بمنطقة الرياض لـ29 وحدة بتكلفة اجمالية بلغت مليار و٧٠٠ مليون ريال.

وبحث الأمير فيصل بن بندر أهداف الموسسة واستراتيجيتها التعليمية والتدريبية وشراكاتها الحكومية والأهلية في مجالات التطوير والاستفادة من برامجها وتأهيل الكفاءات الفنية والإدارية.

