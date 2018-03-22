انطلاق معرض ” سوق سامريات ” .. إبريل المقبل

تركية البدر(صدى):

إسهـامآ لمنطلق الفعاليات في إقـامة المناسبات الترفيهيه وتحقيق الأهـداف التي تسمو إلى إكتشاف المواهب الشابات والشباب وإثبات قدراتهم في الإبتكار الحديث وصناعة المحتوى وتعريف المجتمع بالإبداع وخلق فرص إستثماريه واعده، ينطـلق معرض ” سوق سامريات ” في فكرته الحديثه والجديدة بمحتواها العصري الذي يتمثل بفكـرة السـوق التراثي لإحياء الفلكلور وإستقطـاب المشاركين من السيدات والسـادة في عرض منتجاتهم وإبداعاتهم.

ويأتي ذلك إمتداد لسلسلة من النجاحات المتواصله التي يقدمها معرض ” سامريات ” حيث أقيمت النسخه الأولى مع نهاية الربع الأول من عام 2017 وحقق بذلك الأرقام الكبيره وتخطى حاجز الزوار الخمسين الف زائر بالإضافه الى 147 مشارك محقق بذلك التصنيف الثاني على مستوى المهرجانات بالعام الماضي، وأقيمت النسخة الثانية منه تزامنآ مع عيد الفطر المبارك على مدى أربع أيام حيث ساهم ” عيد سامريات ” في تأصيل فكرة مشاركة فرحة العيد بجانب الفعاليات التي قدمتها أمانة مدينة الرياض بطابع فلكلوري حديـث .

وتقام فعالية ” سوق سامريات ” خلال الفتره مابين ( 1 – 4 ) إبريل 2018 في قاعة الفريده للحفلات والمؤتمرات لإحياء الفلكلور والتراث الوطني التي تتميز بها منطقة نجد، وسيضم نخبه من المشاركين والمصممين والشركات الرائده في مجال الأعمال وأصحاب الفكر المبتكر .

ويتشكل ” سوق سامريات ” على العديد من الجوانب الترفيهيه والثفافيه والفكـريه حيث سيحتضن على أكثر من 120 مشـارك تتمثل مابين عروض الأزياء النسائيه، والأفكار الإبداعيه، وصناعة المحتوى الراقي، ومبيعات الأسر المنتجة، ومنـطقة مخصصه للألعاب الشبابية، وعربات خاصه للأطعمة.

ويستقطب المعرض زواره من العائلات والشباب والأطفال والصحـافه والإعلام ورجال الأعمــال في حدث من نوع متميز تحت مظلة الرفاهيه وسط أجـواء راقيه تبرز مفهوم الرقي والإبتكار الحديث وخلق أجواء منافسه في أجواء يسودها المزج بين الفـنون والتسـوق والإستمتاع في حدث ثقافي وإجتماعي وترفيهي.

يشـار إلى أن المعرض يحتوي على رعاة رسميين للحدث، وسيحظى بتغطيه إعلاميه وصحفيه، ويتضمن طـاقم متكامل من الخبره والكفائه في إدارة جوانب المعرض التي تستاهم في نجـاحه.

