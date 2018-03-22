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بالفيديو.. ميادة الحناوي تكشف سبب ترحيلها ومنعها من دخول مصر 13 عاما

بالفيديو.. ميادة الحناوي تكشف سبب ترحيلها ومنعها من دخول مصر 13 عاما
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة السورية ​ميادة الحناوي​ ، عن سبب ترحيلها ومنعها من دخول مصر لـ 13 عاماً وترحيلها إلى لبنان ومنها إلى دمشق .

وقالت ميادة خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” عائشة ” ، ” أن السبب وراء ترحيلي كان غيرة الستات وأتعبني هذا كثيرا ” .

واضافت ميادة خلال البرنامج ” أنها لو كانت لها القدرة على تغيير ما حدث في حياتها لاختارت عدم الزواج، مؤكده أن ” زواجي كان غلطة كبيرة ” ،  ووصفت زواجها بأنه ” زواج متسرّع ” .

وعن عدم إنجابها، فهي غير نادمة على ذلك لأنها كانت صاحبة هذا القرار، حيث أنها تعتبر أبناء شقيقها بمثابة أولادها.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1297 ] نشر منذ 31 دقيقة

عبد الوهاب عمل حتات

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