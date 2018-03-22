سيدة تتخلص من زوجها المسن بخدعة ” لعبة الجنس “
أقدمت زوجة مصرية على التخلص من زوجها المسن ، بخدعة ” لعبة الجنس ” ، والمحكمة تٌحيل أوراقها للمفتي ، لأخذ الراي الشرعي في إعدامها .
وكانت القت الشرطة المصرية القبض على ربة منزل بتهمة قتل زوجها البالغ من السن ” 70 عاماً ” عقب نشوب خلافات زوجية بينهما .
حيث تظاهرت المتهمة بحبها له ورغبتها في ممارسة العلاقة الحميمية معه، وطلبت منه أن يقيد كل منهما الآخر على سبيل المداعبة، ليفك قيده بنفسه.
وأضافت التحقيقات أن الزوج قيدها بمنديل، ونجحت في فك قيدها، ثم قيدته بـحبل غسيل من اليدين والقدمين، وخنقته مستخدمه المنديل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
حسن[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 1 ساعة
فلم هندي
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 1 ساعة
اليوم اخبارنا كلها عن مصر المحروسه 😐🙄 مافي اخبار محليه اليوم..!! 😕
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8938 ] نشر منذ 1 ساعة
ألجـــــود مـــــن ألمــــــاجـــــود يخيـــتي ناقده و متابعه ❣️. 😊.
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 1 ساعة
لعبة الجنس ؟؟؟؟،،!!!!
لاحد يلعبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، شفتوا النهااايه
ههههههههههههه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 1 ساعة
فين الجووود باللهي … هههههههههههه😂
كلها جرايم وقتل و عنف وفوق هذا كلو مو هنا كلها في مصر 🙈😐
بدر[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 1 ساعة
خبيثه لايمه حقيرة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8938 ] نشر منذ 57 دقيقة
ألحـــمد لله إن كلو مو هنا كلها في مصر يعــزيزتي ناقده و متابعه ❣️. 🤗🤗.