سيدة تتخلص من زوجها المسن بخدعة ” لعبة الجنس “

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على التخلص من زوجها المسن ، بخدعة ” لعبة الجنس ” ، والمحكمة تٌحيل أوراقها للمفتي ، لأخذ الراي الشرعي في إعدامها .

وكانت القت الشرطة المصرية القبض على ربة منزل بتهمة قتل زوجها البالغ من السن ” 70 عاماً ” عقب نشوب خلافات زوجية بينهما .

حيث تظاهرت المتهمة بحبها له ورغبتها في ممارسة العلاقة الحميمية معه، وطلبت منه أن يقيد كل منهما الآخر على سبيل المداعبة، ليفك قيده بنفسه.

وأضافت التحقيقات أن الزوج قيدها بمنديل، ونجحت في فك قيدها، ثم قيدته بـحبل غسيل من اليدين والقدمين، وخنقته مستخدمه المنديل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.