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سيدة تتخلص من زوجها المسن بخدعة ” لعبة الجنس “

سيدة تتخلص من زوجها المسن بخدعة ” لعبة الجنس “
القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على التخلص من زوجها المسن ، بخدعة ” لعبة الجنس ” ، والمحكمة تٌحيل أوراقها للمفتي ، لأخذ الراي الشرعي في إعدامها .

وكانت القت الشرطة المصرية القبض على ربة منزل بتهمة قتل زوجها البالغ من السن ” 70 عاماً ” عقب نشوب خلافات زوجية بينهما .

حيث تظاهرت المتهمة بحبها له ورغبتها في ممارسة العلاقة الحميمية معه، وطلبت منه أن يقيد كل منهما الآخر على سبيل المداعبة، ليفك قيده بنفسه.

وأضافت التحقيقات أن الزوج قيدها بمنديل، ونجحت في فك قيدها، ثم قيدته بـحبل غسيل من اليدين والقدمين، وخنقته مستخدمه المنديل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 1 ساعة

فلم هندي

[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 1 ساعة

اليوم اخبارنا كلها عن مصر المحروسه 😐🙄 مافي اخبار محليه اليوم..!! 😕

[ عدد التعليقات: 8938 ] نشر منذ 1 ساعة

ألجـــــود مـــــن ألمــــــاجـــــود يخيـــتي ناقده و متابعه ❣️. 😊.

[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 1 ساعة

لعبة الجنس ؟؟؟؟،،!!!!
لاحد يلعبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، شفتوا النهااايه
ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 1 ساعة

فين الجووود باللهي … هههههههههههه😂
كلها جرايم وقتل و عنف وفوق هذا كلو مو هنا كلها في مصر 🙈😐

[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 1 ساعة

خبيثه لايمه حقيرة

[ عدد التعليقات: 8938 ] نشر منذ 57 دقيقة

ألحـــمد لله إن كلو مو هنا كلها في مصر يعــزيزتي ناقده و متابعه ❣️. 🤗🤗.

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