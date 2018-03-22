زيني كعكة زفافك بأفكار عبقرية

متابعات(صدى):

تعتبر كعكة الزفاف هي القطعة الفنية التي تزيّن ليلة العمر، وتنجذب إليها أنظار المدعوين، وتزيد شغفهم لتذوق طعمها اللذيذ، بعد ما أبهرتهم بشكلها الجميل، لذا عليكِ بانتقاء اللمسات الخاصة بها، واختيار كل عناصرها بعناية، بداية من الشكل والمكونات والنكهة وانتهاء بالجحم.

ويمكنكِ وضع بعض القطع الجديدة، لإضفاء الشكل الجمالي المطلوب، كوضع تمثالين على شكل العروسين، أو تغطية الكعكة بزخارف الدانتيل المحاكي لفستانكِ، إضافة إلى تزينها بالزهور اليانعة، وغيرها الكثير من الأفكار التي نطلعكِ عليها في السطور التالية.

وضع الحروف الأولي

يمكنكِ تزيين كعكة الزفاف المصنوعة من الكيكة الإسفنجية اللذيذة بالزهور، ثم يوضع أول حرفين من اسمي العريس والعروس.

الحب الحقيقي

بعد عمل الكعكة من الكيكة الاسفنجية، وإضافة الحشوات اللازمة، يمكنكِ وضع عصفور يقبّل عصفورة، أو أي دمية صغيرة، تعانق حبيبها، لتعبر عن الحب الحقيقي الذي يجمع قلوب العروسين.

كعكة الببغاوات

يعبّر الببغاء عن الحب والرومانسية، فهو الطائر المحبّب للنساء دون استثناء، زيني كعكة الزفاف بالفاكهة الاستوائية، يعلوها زوج من الببغاوين المتحابين، على شكل عريس وعروسة ترتدي الطرحة.

الكعكة الريفية

هي تحفة ريفية تناسب زفاف الشاطئ والخيام الساحلية، تتميز بألوانها الزاهية وزهورها الطبيعية من خير الطبيعة وجمالها الساحر.

كعكة الريف الإنجليزي

هذه الكعكة الرسمية في لندن، وهي مستوحاة من الخضروات والفاكهة، يعلوها عريس وعروس ريفيان مصنوعان من الخشب البري.

الكعكة الملكية

تشبهكِ هذه الكعكة إلى حد كبير، فأنتِ الملكة المتوّجة على قلوب الحاضرين، وهي الملكة المتوّجة على معدة الحاضرين، كما أنها ترتدي تاجًا ذهبيًا كالتاج الذي يعلو رأسك.

كعكة الطبقات

عبّري عن تراث بلدك بأي شخصية من التراث الشعبي، وضعيها على كعكة الزفاف المكونة من طبقتين متماثلتين، كوضع شخصيات تعبر عن شهريار وشهرزاد مثلاً، لتعيشي بداخل حكايات ألف ليلة وليلة الممتعة.

كعكة الفراولة

تضفي الفراولة مذاقًا مميزًا على الحلويات، لا سيما كعكة الزفاف، كما تمنحها شكلاً جذابًا وطعمًا لا يقاوم، فقط ضعيها فوق الكعكة التي يتخللها قلوب العاشقين الذهبية.