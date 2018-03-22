” السوق المالية ” توافق على زيادة رأس مال شركة المواساة

عادل الحربي(صدى):

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، على طلب شركة المواساة للخدمات الطبية بزيادة رأس مالها من 500 مليون ريال إلى مليار ريال.

وأوضحت الهيئة انه سيتم منح الشركة سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي ستحدده مجلس إدارة الشركة.

وأشارت إلى أن الشركة ستسدد قيمة الزيادة في رأس المالي عن طريق تحويل مبلغ 500 مليون ريال من بند ” الأرباح المبقاة ” ، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 100 مليون سهم بزيادة قدرها 50 مليون سهم.

كما لفتت إلى أنه لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.