اعتماد الدوام الصيفي بـ ” تعليم ينبع ” يوم الأحد المقبل

نايف السالم(صدى):

قام مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، باعتماد بداية للدوام الصيفي، للعام الدراسي 1438/ 1439هـ ، يوم الأحد المقبل، وذلك على مستوى كافة المدارس الحكومية والأهلية، بالمحافظة والقطاعات التابعة لها ” بنين – بنات ” .

وقال ” العقيبي ” : ” ستكون بداية الاصطفاف الصباحي في الساعة 7:15، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:30 في جميع مدارس البنين، وسيكون الاصطفاف الصباحي لجميع مدارس البنات في الساعة 7:00 وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:15 صباحًا ” .

يجدر الإشارة إلى أن ” العقيبي ” ، ألزم المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي، وفق التوقيت الزمني، الذي عمم على جميع مدارس المحافظة ورياض الأطفال.